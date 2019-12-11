Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İnanç, Bağcılar Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezinde tertiplenen buluşmada, klasik edebiyattan misaller vererek geçmişle olan kopukluğa işaret etti. İnanç, dinleyicilerine “Dünyada emsali bulunmayan kütüphaneler İstanbul’da. Ama yıllardır devam eden inanılmaz bir gariplik var. Kitaplar Türkçe, okuyanlar Türk ama irtibat yok. Bu nasıl bir şey?” sorusunu yöneltti. İngiliz tarihçi Joseph Toynbee’nin 1921’de Türkiye’ye gelip 51 sene Osmanlı kütüphanelerinde araştırma yaptığını kaydeden İnanç, şunları söyledi: Toynbee’ye burada ne aradığını sordular. O da, ‘Şair Baki’nin memleketinde bulundum yetmez mi?’ dedi. İngiliz tarihçi, Baki’yle aynı memlekette bulunmayı 51 yıllık mesaisine denk tutuyor. Ama bizim aramız bozuktur nedense. Bizim başımıza iş gelmiştir de ondan. Ama moralimizi bozmaya gerek yok çünkü her şey aslına döner.