Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı kültür ekonomisi verilerine göre kültür harcamaları 54 milyar 383 milyon 287 bin TL oldu.  Hanehalklarının gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve TV yayın giderlerinin yüzde 25,8, kitap, gazete ve derginin yüzde 16,5, veri işlem ekipmanlarının yüzde 13,3, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin yüzde 10,7, kırtasiye ve çizim malzemelerinin yüzde 10,4, sinema, tiyatro ve konserin yüzde 6 paya sahip olduğu görüldü.