Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı kültür ekonomisi verilerine göre kültür harcamaları 54 milyar 383 milyon 287 bin TL oldu. Hanehalklarının gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve TV yayın giderlerinin yüzde 25,8, kitap, gazete ve derginin yüzde 16,5, veri işlem ekipmanlarının yüzde 13,3, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin yüzde 10,7, kırtasiye ve çizim malzemelerinin yüzde 10,4, sinema, tiyatro ve konserin yüzde 6 paya sahip olduğu görüldü.
TV’ye yüzde 25,8 kitaba yüzde 16,5
11.12.2019 - 07:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 - 07:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de kültür faaliyetlerine yapılan harcama geçtiğimiz sene yüzde 23,4 artış gösterdi.
Etiketler : kültür,
667980 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/667980.aspx
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