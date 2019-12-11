Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı kültür ekonomisi verilerine göre kültür harcamaları 54 milyar 383 milyon 287 bin TL oldu. Hanehalklarının gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve TV yayın giderlerinin yüzde 25,8, kitap, gazete ve derginin yüzde 16,5, veri işlem ekipmanlarının yüzde 13,3, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin yüzde 10,7, kırtasiye ve çizim malzemelerinin yüzde 10,4, sinema, tiyatro ve konserin yüzde 6 paya sahip olduğu görüldü.