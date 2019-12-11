Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzik yolculuklarına Ortadoğu ezgilerini çeşitli techno ve elektronik altyapılarla yorumlayarak Türkiye dahil birçok ülkede beğeni toplayan Acid Arab, 21 Aralık Cumartesi akşamı Ankaralı müzikseverlerle buluşacak. Parisli elektronik müzik grubu Acid Arab'ın Fransız DJ'leri Guido Minisky ve Hervé Carvalho, geçen yıl Cem Yıldız ile birlikte gerçekleştirdikleri iş birliği Stil ile Türk müzikseverlerin gönlünü kazanmıştı. Acid Arab ile Cem Yıldız, birçok başarılı çalışmasıyla Ankaralılar için performans sergileyecek.

Red Bull iş birliğiyle Kite’da gerçekleşecek olan gecede, Acid Arab aynı zamanda yeni albümü ‘Jdid’i de Türk müzikseverler için ilk kez çalacak.