Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

YİNE 'OYUN'A GELDİLER!

Eski bir sihirli zar oyunuyla gelen serüvenin işlendiği “Jumanji” 1990’lar kuşağını en çok tesir altında bırakan macera filmlerinden biriydi. Başrolünde Robin Williams’ın olduğu gerilimli macerayı, eleştirmenler beğenmese de seyirci çok sevmişti. Malumunuz “Jumanji”, aradan geçen 22 sene sonra, 2017 yılında yeniden seyirci ile buluşturuldu. Ama “Jumanji: Vahşi Orman” adlı bu eser, hem ruhu hem hikâyesiyle devam filmi olmaktan ziyade yeni nesillere için bir “yeniden çekim” mahiyetindeydi: Ahşap oyun takımının yerini bir video oyun konsolu almıştı; artık vahşi varlıklar dünyaya gelmiyor, “problemli liseliler” avatar olarak Jumanji’ye geçiyordu…

Şimdi seriye yeni bir film daha ilave oldu: “Jumanji: Yeni Seviye”… Yönetmenliğini yine Jake Kasdan’ın yaptığı filmin başrollerinde Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Danny Glover ve Danny DeVito yer alıyor.

YEMİNLER BOZULDU!

Önceki filmi seyredenler hatırlayacaklardır: Spencer, Martha, Fridge ve Bethany, Jumanji’den çıkıp hayatta kalmayı başarmış, bir daha da bu oyunu oynamayacaklarına yemin etmişlerdi. Artık her biri üniversitede okumakta olan dörtlü, yeni yıl tatilinde buluşmaya karar verir. Spencer ile Martha’nın durumu da limonidir. Sözleşmelerine rağmen çekingen ruhlu Spencer, buluşmaya gelmez. Telefonlara da çıkmayınca arkadaşları evine gitmeye karar verir. Ancak evdeki Eddie Dede de torununun nerede olduğu bilmiyordur. Nihayet hakikat ortaya çıkar: Hayata küsen Spencer, eski oyun konsolunu bulup yeniden belaya dalmıştır. Arkadaşları da pek istememekle birlikte onu kurtarmak için Jumaji’ye katılır. Eddie Dede ve o esnada evde olan eski ortağı Milo da sürpriz şekilde ormana düşer. Ancak video oyunu bozulduğu için Jumanji’de enteresan şeyler olmaktadır. Mesela karakterler devamlı değişebilmektedir. En mühimmi Jumaji artık bir ormandan ibret değildir. Kahramanlar yanlarına aldıkları iki dede ile birlikte ormanı yok etmek isteyen Jurgan’a karşı, kızgın çöllerden karlı dağlara uzanan bir mücadeleye girişirler...

‘ERGEN’ RUHLU MACERA

Yönetmen Jake Kasdan, “Jumanji: Yeni Seviye”de farklı bir havaya giren seriyi mekân olarak genişletmek dışında büyük değişikliklere gitmiyor. Hikâye değil karakterler üzerine inşa edilen filmde, bu karakterlerin birbirleriyle karıştırılarak mizah üretilme gayreti göze çarpıyor. Atılan bu mizahi kurşunların kalitesi tartışılır ama hedef kitle olarak gençleri seçen yönetmen Kasdan için bu, dert değil!

Öte yandan filmde kahramanlar deve kuşları ve maymunlar tarafından kovalanıyor, kötü adamlarla dövüşüyor, bazen de eski meselelerini tartışıp birbirlerine giriyorlar. Böylece ergen ruhlu ama seyircisini alıp götürecek bir macera yaşanıyor. Bu eğlencenin arasına hayatın tadını çıkarma ve insanın kendisi olması gerektiğine dair bir şeyler söyleme gayretleri sıkıştırılmış.

Nihayet “Jumanji: Yeni Seviye”, hafif bir eğlence seyretmek isteyenlerin beğeneceği bir film oluyor. Bu arada “oyun” daha bitmeyecek gibi gözüküyor…

KARANLIK MAZİ PORTREDE SAKLI

Umur Turagay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Güzelliğin Portresi”, artık sinemada nadir gördüğümüz yerli polisiye gerilimlerden biri... Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu ve Serkan Keskin’in yanı sıra şarkıcı Feridun Düzağaç’ın da rol aldığı filmde babaevinde geçmiş günahlarıyla yüzleşmek mecburiyetinde kalan bir kadının yaşadıkları merkeze alınıyor.

Hikâye, babasının intihar ettiğini öğrenen Nisan’ın, kızı Alin ve eşi Özgür’le birlikte babaevine dönmesiyle başlıyor. Cenaze işlemleri uzayınca her tarafta resimlerin yer aldığı bu evde bir müddet ailecek yaşamak zorunda kalıyorlar. Ancak babasının yaptığı resimdeki kadının gizemi ile Nisan’ın mazideki kâbusları yeniden canlanıyor; sırlı olaylar peş peşe geliyor. Geçmişiyle yüzleşmeye başlayan Nisan, babasıyla alakalı sır perdesini kaldırmaya çalışan polis memuru Oktay’ın sorgulamaları ile köşeye sıkışıyor. En sonunda acılı kadın, ailesini koruyabilmek için hakikati ortaya çıkarma savaşına girişiyor.

KAHRAMAN MI YOKSA HAİN Mİ?

Usta İtalyan yönetmen Marco Bellocchio, “Günaydın Gece”, “Vincere” ve “Cepteki Yumruklar” gibi meşhur filmlere imza atmış bir isim... Bellocchio, İtalya’nın 2020 Oscar Aday olan “Hain” filminde kendi doğduğu toraklardan çarpıcı bir mafya hikâyesi sunuyor. Film, Sicilya mafyasına diz çöktüren Tommasso Buscetta’nın hayatı üzerinden 30 seneye ışık tutuyor. Eserde Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido ve Nicola Calí gibi oyuncular rol alıyor.

AMANSIZ SAVAŞ

1980’li yılların Sicilya’sında geçen filmdeki hikâye şöyle: Mafya liderleri arasında amansız bir savaş devam etmektedir. Tommasso Buscetta, çocuklarını, işini ve bağlantılarını geride bırakıp Brezilya’ya kaçar. Ama hesaplaşma sona ermez; şöhretli mafya babası, aile fertlerini tek tek kaybeder. Tommasso, yakalanıp sınır dışı edileceğini anladığında hâkim Falcone’yle irtibat kurar; sessizlik yeminini bozar ve mafyanın ilk itirafçısı olur. Mafya tarihini değiştirecek bu kararı yüzünden bazıları onu kahraman, bazıları ise hain ilan eder. Karanlık dünyalara oldukça realist bir bakış sunan film, hareketli sahneler barındırmakla birlikte yavaş diyaloglar üzerine kurulu…

'EŞKIYA'LAR TATİL KÖYÜNE İNERSE...

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin kadrosu, televizyon macerasından sonra ‘Aman Reis Duymasın’ filmiyle sinemaseverlerin karşısına geliyor. Yönetmenliğini Onur Tan’ın yaptığı filmde, yeraltı dünyasının güçlü isimleri bu defa eğlenceli bir yolculuğa çıkıyor. Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu ve Oktay Kaynarca gibi isimleri bir araya getiren filmdeki hikâye şöyle: Mafya elemanları bir yaz tatiline çıkmaya karar verir. Bu renkli kadro daha deniz otobüsünden iner inmez tatilin beklentilerinin dışında olacağını anlar. İdare ettikleri büyük dünyanın tam aksine küçük sahil kasabasında şok üstüne şok yaşarlar.

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