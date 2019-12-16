Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yakaza Tiyatrosunun psikolojik temelli yeni oyunu “Bir Kuyu Üç Yusuf” önceki gece ilk defa seyirciyle buluştu. Yolları kör bir kuyuda kesişen üç farklı dünyadan adamı merkezine alan oyunun prömiyeri, Bahçelievler Belediyesi Akif Emre Kültür Merkezinde yapıldı. Eserin yönetmeni ve oyuncusu olan Birol Cürgül, oyunda her seyircinin kendine ait benzerlikler bulabileceğine dikkat çekerek “Ülkemizin ve insanımızın yaşadığı sosyal çözülmeler, inanç, deizm, insanlık, para, aile ve akrabalık gibi pek çok konuyu ele alıyoruz” ifadesini kullandı. Cürgül, hikâyenin tek mekânda geçmesi ve oyuncu performansına dayalı bir metin olmasının bazı zorlukları olsa da zor olanı başarıp güzel bir oyun sahneye koymak arzusuyla yola çıktıklarını söyledi. Oyunun yazarı Hale Canat Cürgül ise “Bir Kuyu Üç Yusuf” eserinin insanın gönlündeki kuyunun derinliklerine inen bir hikâyeyi anlattığını belirtti. Eserin psikolojik bir oyun olarak değerlendirilebileceğine işaret eden Cürgül “Birbirinden çok farklı üç karakterin aynı kuyuda buluşup ortak noktalarını keşfetmelerini görüyoruz” dedi.