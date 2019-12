Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisinde Türkiye’nin adayı olan yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık-Aslı” filmi elenerek listeye giremedi. Kaplanoğlu “Bağlılık-Aslı” filminde çalışmakla anne olmak arasında kalan bir kadının yaşadıkları üzerinden, modern hayatın çıkmazlarına temas ediyordu. “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisinde kısa listeye kalan filmler şöyle:

¥ The Painted Bird (Çekya)

¥ Truth and Justice (Estonya) ¥ Les Misérables (Fransa) ¥ Those Who Remained (Macaristan) ¥ Honeyland (Kuzey Makedonya) ¥ Corpus Christi (Polonya) ¥ Beanpole (Rusya) ¥ Atlantics (Senegal) ¥ Parasite (Kuzey Kore) ¥ Pain and Glory (İspanya)

Yapılacak son elemeden sonra Oscar adayları 13 Ocak’ta ilan edilecek. Mükâfatlar ise 9 Şubat’ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak.