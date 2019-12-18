Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Mecidiyeköy Büyük Sahne’de yapılan törende, Devlet Konservatuvarından Devlet Tiyatrolarının kuruluşuna kadar geçen safhanın anlatıldığı belgesel ile maziden bugüne oynanan oyunlardan kısımların canlandırıldığı özel program seyirciyle buluşturuldu. Açıklama yapan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt “Türkiye’nin en büyük kültür sanat kurumu Devlet Tiyatrolarının 70. yaşını kutlaması çok önemli bir şey” dedi. Kurt, sahne sayılarının Türkiye genelinde arttığını kaydederek şöyle konuştu: Müthiş derecede yaygınlaşma dönemindeyiz. Kısa zaman önce Türkiye genelinde 10 sahnemizi hayata geçirdik. Baktığınız zaman en doğuda Van Devlet Tiyatrosundan, en batıda Edirne Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne kadar yaygınlaştık. Devlet Tiyatrosunun amaçları arasında Türk dilinin yaygınlaşmasını sağlamak var.