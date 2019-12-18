Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ebu’s-Süreyya Sami’nin yazdığı, Selçuk Yüksel’in oyunlaştırıp yönettiği eser, seyircisinin büyük beğenisini kazandı. 1908 yılında geçen oyunda Amanvermez lakabıyla anılan devrin en hızlı hafiyesi Avni ve arkadaşları bir yandan padişahtan gelen emirle yanmış adam hadisesini çözmeye çalışırken diğer yandan gizli bir doğum yaptırıp vicdanının sesine yenik düşen bir ebeye yardım etmektedir. Kendine has usulleriyle hadiselere yaklaşan Komiser Avni’nin Osmanlının Sherlock Holmes’u diye anılması boşuna değildir.