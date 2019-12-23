Murat Öztekin - Güler’in hayatı ve yaptıklarından kesitler ile iki milyonu aşkın fotoğraftan daha önce hiç görülmemiş çok özel kareler 23-29 Aralık tarihleri arasında kamuoyuna sunulacak. Sergide, Ara Güler’in çekim yaptığı sanatçılarla birlikte poz verdiği fotoğraflar, Güler’in iş yaptığı uluslararası kurumlar ve röportaj yaptığı ünlü sanatçılarla birlikte göründüğü kareler ile aile ve çocukluk-gençlik fotoğrafları yer alacak. Sergi, 23 Aralık Pazartesi 11.00’den itibaren İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi, Taksim Meydanı’nda ziyarete açılacak.
Ara Güler Taksim’e geliyor!
23.12.2019 - 03:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 - 03:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fotoğrafları ile tarihe damga vuran ve geçen sene ölen sanatçı Ara Güler’in anısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı’ndaki Dijital Gösterim Merkezi’nde “Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi” açılacak. Sergide ömrünü fotoğrafa adamış sanatçı, bilinmeyen yönleriyle yakından tanıtılacak.
Etiketler : ara güler,
670449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/670449.aspx
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