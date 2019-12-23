Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Güler’in hayatı ve yaptıklarından kesitler ile iki milyonu aşkın fotoğraftan daha önce hiç görülmemiş çok özel kareler 23-29 Aralık tarihleri arasında kamuoyuna sunulacak. Sergide, Ara Güler’in çekim yaptığı sanatçılarla birlikte poz verdiği fotoğraflar, Güler’in iş yaptığı uluslararası kurumlar ve röportaj yaptığı ünlü sanatçılarla birlikte göründüğü kareler ile aile ve çocukluk-gençlik fotoğrafları yer alacak. Sergi, 23 Aralık Pazartesi 11.00’den itibaren İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi, Taksim Meydanı’nda ziyarete açılacak.