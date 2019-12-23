Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Dünyanın en prestijli dergilerinden The New Yorker’a yedi defa kapak çizmeyi başaran Ekşioğlu’nın 42 çalışmasının yer aldığı “Kitap İllüstrasyonları Sergisi” Schneidertempel Sanat Merkezinde görülebiliyor. Kitap meraklıları ve sanatseverlere birlikte hitap eden sergide okuma aşkı üzerine çizilmiş eserlerin yanı sıra tanınmış yazarların illüstrasyonları da görülebiliyor. Sanatçının 1984 yılında çalışmaya başladığı eserler, kitapların dünyasını bazen mizahi bazen de düşündürücü bir şekilde tasvir ediyor.



Ekşioğlu’nun eserleri 12 Ocak’a kadar Beyoğlu’nda bulunan Schneidertempel Sanat Merkezinde görülebilecek.