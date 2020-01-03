Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bir hafta boyunca 20 bin ziyaretçi ağırlayan sergi, 9 Ocak’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sergide Güler’in birbirinden dikkat çeken fotoğraf kareleri, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde teşhir edilen fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Tanınmış sanatçıların, politikacıların portreleri, dini mekânlar, ritüeller, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından çeşitli fotoğraflar ile Güler’in aile, çocukluk ve gençlik fotoğrafları sergide görülebiliyor..