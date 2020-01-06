Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesinde gerçekleştirilen panele İKSV Genel Müdürü Görgün Taner moderatörlük yaparken yazar Melike Günyüz, İKSV Kültür Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ve gazeteci yazar Samed Karagöz konuşmacı olarak katıldı. Edebiyatın problemlerine temas eden Melike Günyüz “Çocuk edebiyatı hâlâ Türkiye’de eğitimin salt dil öğretmek ve çocuğa anlamlı bir mesaj vermenin ötesine geçmeyen bir algıya sıkışmış olduğu için Anadolu topraklarındaki sanatçıların üretmesi gereken ürünlere kavuşmuş değil. Edebiyat biliminin altına derhâl çocuk edebiyatını bir bilim dalı olarak alma mecburiyetimiz var. Bunu da disiplinler arası bir alan olarak açmalıyız” dedi. Samed Karagöz ise sanatla haşır neşir olanların stresle rahat mücadele ettiğini ifade ederek “Sanat, öz güveni yüksek, psikolojij uyumu yüksek fertlerin ortaya çıkmasını sağlıyor” diye konuştu. Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 28’ini çocukların oluşturduğuna dikkati çeken Özlem Ece de, insanların sanata yönelmesinde çocukluktaki muhitin önemli olduğunu ifade etti.