Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Üsküdar Üniversitesinde “Bi’ Çay Bi’ Sohbet” programında öğrencilerle buluşan Kesal “Nevşehir’de bir köyde önce manavlık sonra da gazozculuk yapmış bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. İnsan ailesini ve maddi durumunu seçmiyor ama dünyasını şekillendirebiliyor” diye konuştu. Yazarlığıyla da adından söz ettiren Kesal “İlham ve zanaat, yazmanın en önemli iki noktası. Ancak çok okuyarak yazma ustalığına ulaşabilirsiniz. Gençlerimiz yazıyor ama bu esinlenme düzeyinde kalıyor, ustalaşmak için okumak gerekiyor” dedi.