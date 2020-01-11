Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir milyon kare arasından seçilen 79 fotoğrafın teşhir edildiği serginin açılışına İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İHA Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Haber Müdürü’müz Fatih Selek, İHA İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, İHA İdari İşler Koordinatörü Bilal Koç, İHA Operasyon Koordinatörü Özgür Yorul, İHA Görüntülü Haberler Müdiresi Esra Şimşek ve TGRT Haber Kurumsal İletişim Müdürü Sait İnanç ile ve çok sayıda kurum çalışanı katıldı. Sergideki fotoğrafların dünyada birçok mecrada yer bulduğuna işaret eden İrfan Altıkardeş “Sergide arkadaşlarımızın zaman zaman büyük riskler alarak çektiği fotoğraf karelerini sunuyoruz. Bu yüzden anlamlı bir günde açtık. Ajansımız İHA, geçen sene 1 milyon 12 bin fotoğraf servis etti. 400 kadrolu, 600 telifli muhabirle 51 ülkede haber üretiyoruz. Yirmi yedi yıllık tecrübemizle, haberleri en kısa zamanda ve en doğru şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.