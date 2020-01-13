Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Tiyatronun klasikleri için özel bir hafta başlıyor... Devlet Tiyatroları (DT) yurt genelinde sahnelediği dünyaca meşhur yazarların 10 klasik oyununu, yarın başlayarak 18 Ocak’a kadar seyircisiyle buluşturacak. DT’nin sahnelediği “Cimri”, “Kanlı Düğün”, “Kontrabas” gibi büyük rağbet gören klasik eserler ile “Yanlışlıklar Komedyası” , “Aziz Dostum Çehov”, “Hırçın Kız” gibi eserler “Klasikler Haftası” çerçevesinde Ankara’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Daha evvel Shakespeare Haftası, Çehov Haftası ve Yerli Yazarlar Haftası yaptıklarını hatırlatan DT Genel Müdürü Mustafa Kurt “Geçen Aralık ayında yaptığımız Yerli Yazarlar Haftası’nı yaklaşık 16 bin seyircimiz takip etti. Bu hafta da yine iyi bir seyirci sayısı olacağını ümit ediyorum. Yine Shakespeare’den Moliere’e, Lorca’dan Strindberg’e dünya klasiklerini Ankara seyircisi ile buluşturacağız. Bu bizim için son derece önemli” diye konuştu.