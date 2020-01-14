Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından “Kadın” temasıyla düzenlenen 12. Mücevher Tasarım Yarışması'nda yarı finalistler, jüri tarafından gerçekleştirilen yoğun değerlendirmeler sonucunda belirlendi. Bu yıl 293 başvurunun alındığı yarışma kapsamında her biri kendi alanında uzman jüri üyeleri, Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetimi ile bir araya geldi.

Finale kalan tasarımlar, Mart ayına kadar sürecek üretim sürecinin ardından 20 Mart akşamı final gecesine özel bir defile eşliğinde ilan edilecek. Bu yıl birinci olacak tasarımın sahibi, 75 bin TL'lik ödülü kazanacak. Yarışma kapsamında ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye de 5 bin TL ödül verilecek.

Jüride birbirinden değerli isimler

12. Mücevher Tasarım Yarışması'nın bu yılki jürisinde Lema Mücevherat'ın ortağı Adem Kurtulmuş, Kısmet by Milka'nın kurucusu Milka Karaağaçlı, Molu Mücevher'in sahibi İlhan Molu, Marmara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Bölüm Başkanı Leyla Ulusman, Mücevher Zanaatkarı Oskiyan Baloğlu, Rotahane Kurucusu Pervin Ersoy ile 16.10'un kurucuları İdil Aksoy ve İrem Boza yer aldı.

Birbirinden değerli jüri üyelerinin yarışmaya ilişkin görüşleri şöyle;

Mücevher sektörünün takı eğitimi veren okullara ve öğrencilere sahip çıkması gerektiğini ifade eden Marmara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Bölüm Başkanı Leyla Ulusman; “Sektör tarafından, içerisinde akademik kariyerini tasarım üzerine yapmış öğretim üyeleri ve tasarımcıların da yer aldığı bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyon başta meslek liseleri olmak üzere tüm orta dereceli ve yüksekokullara tasarım ile ilgili maddi ve manevi destek vermelidir. Çünkü uluslararası rekabette öne çıkabilmenin ön şartı tasarımdır. Özellikle yurtdışı gezilerinin öğrencilere vizyon açısından çok büyük katkı sağladığına şahit oluyorum. Genç tasarımcılar için workshoplar, geziler ve bu tür yarışmalar kendilerini geliştirmeleri açısından şüphesiz çok anlamlı çalışmalardır” dedi.

“12'ncisi gerçekleşen bu yarışmayı çok önemsiyoruz” diyen 16.10 Kurucusu İrem Boza; “16.10 olarak bu organizasyonun hikaye tarafındayız. Dünya artık hikayeye önem vermeye başladı. Mücevheri anlamlı kılan bütüne buradan ulaşabileceği düşüncesindeyiz ”dedi. Günümüz toplumunda kadına biçilmiş rollerin tasarımı sınırladığını belirten 16.10 Kurucusu İdil Aksoy ise; “Bizim bu noktada misyonumuz tüm kadınları kucaklayan tasarımlar ve hikayeler aramak. Özellikle mücevher sektöründe erkeklerin gözünden kadın anlatıldığını gördük. Bu yarışmada ise kadının gözünden kadın anlatılması dikkat çekiyor ”diye konuştu.

“Öğrencilerin desteklenmesi gerekiyor”

Tasarımın her üründe önemli ama mücevherde çok daha kıymetli olduğunu kaydeden Molu Mücevher'in Sahibi İlhan Molu; “Türkiye şartlarında çok iyi tasarımcıların yetişmesi biraz bireyin kendi kabiliyetine bağlı kalıyor. Genç tasarımcıların duygu dünyalarını destekleyen şiir, resim, mimari gibi konulardan faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemiz tarih ve kültürel açıdan çok zengin bir coğrafyada bulunuyor. Bu zenginlikten her anlamda faydalanmamız gerektiği kanaatindeyim. Sektördeki önemli firmaların da tasarım öğrencilerini birlikte çalışarak desteklemeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Bu tür yarışmaları destekliyoruz” diyen Lema Mücevherat'ın Ortağı Adem Kurtulmuş; “Sektörümüz açısından bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Genç tasarımcılara kendi düşüncelerini yansıtmadan önce ürünün öngörülebilirliğinin önemini anlatmak gerekiyor. Özetle tasarım sürecinde ürünün üretilebilirliği ve kuşkusuz takılabilirliği çok önemli bir kriter diye düşünüyorum ”dedi.

“Tasarımlarda toplumun beklentileri dikkate alınmalı”

Tasarım yarışmasının genç tasarımcılar için çok faydalı olduğu söyleyen Mücevher Zanaatkarı Oskiyan Baloğlu; “Sektör için özellikle markalaşma adına bu tür organizasyonlar çok önemli. Tasarımların özgün ve fonksiyonel olmasını bekliyorum. Genç tasarımcıların bu üç başlığa dikkat etmesi gerekiyor. Tasarımla üretim arasındaki süreç, kısacası tasarımın üretilmesi ve satılabilir olmasını göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Bunları yaparken meslek içerisinde teknolojik gelişmeleri, toplumun beklentilerini, sanatsal, sosyolojik ve felsefi gelişmeleri de dikkate alıp hayallerini 3 boyutlu hale getirmeleri uygun olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Tasarım tek bir kalıba ya da kategoriye girmez”

Kısmet by Milka'nın kurucusu Milka Karaağaçlı ise bu tur organizasyonların mücevher tasarımcılığını desteklediğini belirterek, “Tasarım tek bir kalıba ya da kategoriye girmez. Öğrencilerimiz her alanda tasarım yapabilmeyi öğrenmeli, dünyadaki trendleri takip etmeli, güncel kalmalı ve ileriye doğru yönelmeleri gerekli. Kilit nokta mevcut durum değil, bugünü ileriye taşıyabilmek. Bunun için vizyon, özgünlük ve tabii ki üretilebilirlik çok önemli. Bu bakış acısıyla eğitimler verilmeli. Ben artık ülkemizin tasarım alanında dünyada söz sahibi olmasını istiyorum” ifadelerinde bulundu.