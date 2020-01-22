Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“İberya Mavisi” konserinin dünya prömiyerini Türkiye’de yapacak Josep Vila i Casañas, İber Yarımadası’nın derinliklerine uzanan bir program sunacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sahnesinde 25 Ocak’ta verilecek konserde, 2017 Uluslararası Koro Müziği Federasyonu Beste Yarışması’nda birincilik ödülü alan Juan Manuel Conejo’ya ait “Nur” isimli eserin de dünya prömiyeri yapılacak. Avrupa Profesyonel Korolar Birliği üyesi Devlet Çoksesli Korosunun sahnede olacağı konserde, Josep Vila i Casañas’a ait “Gloria” adlı eser de bestecisinin şefliğinde Türkiye’de ilk kez seslendirilecek.