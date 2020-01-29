Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğinin (TBYM) açıkladığı bilgilere göre izinsiz olarak herhangi bir kitabın basılması, kopyalanması, yayınlanması veya dağıtılmasına karşı 2019’da da farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapıldı. TBYM’nin faaliyetleri çerçevesinde Türkiye’nin birçok şehrinde 227 adet denetim ve baskın düzenlendi, 79 yeni savcılık dosyasında şikâyetçi olundu, 131 yeni ceza dosyasında müdahale talebinde bulunuldu ve 149 internet URL adresinin erişime engellenmesi için işlemler yürütüldü. TBYM’den yapılan açıklamada korsan kitabın en çok okullar ve üniversite çevrelerinde yaygın olan fotokopi dükkânlarında çoğaltıldığı da kaydedildi. Beyanatta “Korsanlık ve izinsiz fotokopi faaliyetleri, ülkemizde nitelikli içerik/yayın üretiminin önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir. TBYM bu gibi illegal kullanımlara karşı hukuki mücadele sürdürmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.