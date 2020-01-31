Murat Öztekin - Yoğun katılımın gerçekleştiği yarışmada, Abdurrahman Öner’in “Aydede”, Hakan Cigaoğlu’nun “Bebek Geliyorum Demez”, Mustafa Karadeniz’in “Çınar”, Murat Pay’ın “Dilsiz”, Serhat Karaaslan’ın “Görülmüştür”, Sefa Öztürk’ün “Güven”, Çiğdem Bozali ve Elif Akarsu Polat’ın “Kader Postası”, Seyid Çolak’ın “Kapan”, Mustafa H. Öztürk’ün “Kuklalı Köşk” ve Zeynep Güzel’in “Yaz Kış Demeden” adlı filmleri finale kaldı. Jürinin yapacağı değerlendirme sonrası seçilen eser, En İyi İlk Film ödül töreni gecesinde açıklanacak ve 25 bin TL değerinde DenizBank Özel Ödülü ile mükâfatlandırılacak.
‘En İyi İlk Film’ için 10 eser finalde
31.01.2020 - 04:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 04:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DenizBank ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde sene içinde ilk filmlerini çeken genç yönetmenleri teşvik etmeyi amaçlayan 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın “İlk Film” bölümünde finale kalan 10 film açıklandı.
Etiketler : film,
678432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/678432.aspx
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