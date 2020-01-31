Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Yoğun katılımın gerçekleştiği yarışmada, Abdurrahman Öner’in “Aydede”, Hakan Cigaoğlu’nun “Bebek Geliyorum Demez”, Mustafa Karadeniz’in “Çınar”, Murat Pay’ın “Dilsiz”, Serhat Karaaslan’ın “Görülmüştür”, Sefa Öztürk’ün “Güven”, Çiğdem Bozali ve Elif Akarsu Polat’ın “Kader Postası”, Seyid Çolak’ın “Kapan”, Mustafa H. Öztürk’ün “Kuklalı Köşk” ve Zeynep Güzel’in “Yaz Kış Demeden” adlı filmleri finale kaldı. Jürinin yapacağı değerlendirme sonrası seçilen eser, En İyi İlk Film ödül töreni gecesinde açıklanacak ve 25 bin TL değerinde DenizBank Özel Ödülü ile mükâfatlandırılacak.