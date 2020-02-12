SALT Galata’da açılan sergi, sanatçının, parçalanmış millî kimliğini yansıttığı film, video ve enstalasyonlarından oluşuyor. Görsel bir hikâye üzerinden geçmişi tekrar inşa etmeye çalışan sanatçının eserleri, yurt kavramına dair sorgulamalara odaklanıyor. Sergide Filistinlilere dayatılan yerinden etme politikası, Filisitin dünya tarih yazımının dışında kalmasına gibi olaylar işleniyor. SALT Galata’nın üç katına yayılan sergi, İngilizce adını “cahil/kültürsüz kimse” gibi manalara gelen “Philistine” kelimesinden ironiyle alıyor. Sergi, 26 Nisan’a kadar görülebilecek.
Murat Öztekin
Filistinli sanatçıdan ‘parçalanma’ sergisi
12.02.2020 - 08:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 08:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistin diasporasından görsel sanatçı Basma Alsharif’in eserlerinden meydana gelen “Orada Her Kimse” sergisi dün sanatseverlerle buluştu.
SALT Galata’da açılan sergi, sanatçının, parçalanmış millî kimliğini yansıttığı film, video ve enstalasyonlarından oluşuyor. Görsel bir hikâye üzerinden geçmişi tekrar inşa etmeye çalışan sanatçının eserleri, yurt kavramına dair sorgulamalara odaklanıyor. Sergide Filistinlilere dayatılan yerinden etme politikası, Filisitin dünya tarih yazımının dışında kalmasına gibi olaylar işleniyor. SALT Galata’nın üç katına yayılan sergi, İngilizce adını “cahil/kültürsüz kimse” gibi manalara gelen “Philistine” kelimesinden ironiyle alıyor. Sergi, 26 Nisan’a kadar görülebilecek.
Etiketler : filistin,haberler,sanat,
680821 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/680821.aspx
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