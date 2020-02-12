2012 yılından beri Munch’ın tablosunu tetkik eden ABD’li bilim adamları ve Norveç’teki Munch Müzesinin uzmanları, figürün ağzının yakınında, gökyüzünde ve suda ciddi bir bozulma olduğunu belirledi. Resimde, kemik rengindeki bazı kısımların aslında sarı ve turuncu olduğu tespit edildi. New York Times’ta yer alan habere göre ilmî analizi yapan ekipten Jennifer Mass, resim üzerinde nanokristallerin büyüdüğünü, bunun ise meydana gelen bozulmanın kesin delili olduğunu söyledi.
Murat Öztekin
‘Çığlık’ soluyor
12.02.2020 - 08:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 08:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meşhur ressam Edward Munch’ın 1910 yılında yaptığı “Çığlık” eserindeki bazı kısımların solduğu ortaya çıktı.
2012 yılından beri Munch’ın tablosunu tetkik eden ABD’li bilim adamları ve Norveç’teki Munch Müzesinin uzmanları, figürün ağzının yakınında, gökyüzünde ve suda ciddi bir bozulma olduğunu belirledi. Resimde, kemik rengindeki bazı kısımların aslında sarı ve turuncu olduğu tespit edildi. New York Times’ta yer alan habere göre ilmî analizi yapan ekipten Jennifer Mass, resim üzerinde nanokristallerin büyüdüğünü, bunun ise meydana gelen bozulmanın kesin delili olduğunu söyledi.
Etiketler : Edward Munch,çığlık,haberler,
680823 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/680823.aspx
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