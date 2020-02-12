Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2012 yılından beri Munch’ın tablosunu tetkik eden ABD’li bilim adamları ve Norveç’teki Munch Müzesinin uzmanları, figürün ağzının yakınında, gökyüzünde ve suda ciddi bir bozulma olduğunu belirledi. Resimde, kemik rengindeki bazı kısımların aslında sarı ve turuncu olduğu tespit edildi. New York Times’ta yer alan habere göre ilmî analizi yapan ekipten Jennifer Mass, resim üzerinde nanokristallerin büyüdüğünü, bunun ise meydana gelen bozulmanın kesin delili olduğunu söyledi.

Murat Öztekin