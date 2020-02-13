Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya prömiyerinin 19 Şubat’ta yapılacağı eserde, ünlü balet Tan Sağtürk de ‘Bilge Adam’a hayat verecek. Genel Müdür Karahan “Bütün dünyanın ilgisinin üzerinde olduğu bir yer Göbeklitepe ve ne mutlu ki bizim topraklarımızda. Biz de Devlet Opera ve Balesi olarak, Göbeklitepe’nin tanıtımını yapmak için üzerimize düşen görevle sanatsal kısmını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok heyecanlıyız, çok ümitliyiz eserimizden. Birçok dünya operalarından konuğumuz seyredecek. On ülkenin büyükelçileri de bizimle birlikte olacak” dedi.