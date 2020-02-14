Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’den kaçırılan tarihî eserlerin eve dönüşleri devam ediyor... Kültür ve Turizm Bakanlığı, Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile beş bin senelik bir araba modeli eserini yarın Türkiye’ye getiriyor. Eserlerin kurtarılmasının arka planında ise polisiye filmleri aratmayacak bir çaba yatıyor. Sidamara tipi lahdin kayıp iki parçasının Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evinin 1988’de bastığı bir katalogda yer aldığı tespit edildi. Konudan haberdar edilen Kültür Bakanlığı yetkilileri müzayede evi ile irtibata geçti. Müzayede evi, eserlerin 1989’da iki ayrı alıcıya satıldığını ancak isimlerini açıklayamayacaklarını söyledi. Bunun sonrasında eserlerin izini sürmeye devam eden yetkililer, parçaların 4 Aralık 2019 tarihinde Christie’s Müzayede Evinde satışa çıkarılacağını tespit etti. Önce satış durduruldu, sonra İngiliz polisi, eserlerin iadesine aracılık etti. İki adet boğa tarafından çekilen antik araba modeli de yine İngiltere’den çıktı. Bonham’s Müzayede Evinde satışa çıkarılan eserin satışının durdurulması talebini müzayede evi reddetti. İngiliz polisi devreye girince eseri elinde tutan şahıs, mülkiyet hakkından vazgeçti.

ANKARA’DA SERGİLENECEK

Eserler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılacağı toplantıyla basına tanıtılacak ve Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesinde sergilenmeye başlayacak.