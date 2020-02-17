Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Harbi’nin hikâyelerinden biri daha beyazperdeye geliyor. A. Kadir Bozkurt’un senaryosunu yazdığı, Hüseyin Özden ve Hakan Kurşun’un yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Mendilim Kekik Kokuyor’ filmi esir kampına düşen Türk gençlerinin duygu yüklü hikâyesini işliyor. 6 Mart’ta vizyona gelecek filmin başrollerini Willma Elles ve Mehmet Çevik paylaşıyor. Alman, İskoç, Rus, Belçikalı, Özbek ve Türk oyuncuların bulunduğu çok milletli oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Mike Mitchell, Başar Alemdar, Çetin Büyükakın ve Hakan Devrim gibi isimler de yer alıyor. Çanakkale Savaşları’nın 100. Yılı Senaryo Yarışması’nda birincilik mükâfatı alan senaryoya sahip filmde çetrefilli bir gönül macerasına bulaşan gençlerin Anzak esir kampına uzanan fedakârlıklarla dolu hikâyeleri işleniyor.