Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Son günlerde yaşanan Suriye merkezli gelişmeleri değerlendiren Tenekeci “Türkiye’de dirayetli bir omurga var. Bu büyük bir ruha işaret ediyor” dedi. Tenekeci, kültür çalışmalarının önemine de dikkati çekerek şunları söyledi: “İşini iyi yapacaksın, dergi çıkarıyorsan iyi dergi çıkaracaksın, kitap çıkarıyorsan özeneceksin. Türkçeyi öğreneceksin. ‘İnsan en çok vakit geçirdiği beş kişinin ortalamasıdır.’ derler. Her manada işimizi daha iyi yaparsak daha kalabalık oluyoruz. Ayrıca biz Müslüman insanların yaşadığı ortamı güzelleştirmesi lazım.” Gençlere kitap tavsiyelerinde de bulunan Tenekeci, konuşmasının ardından eserlerini imzaladı.