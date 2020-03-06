Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dursun Fakih Hazretleri tarafından ilk hutbe okunarak Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun dünyaya ilan edildiği Karacaşehir Cami uzun süredir kullanılamıyordu. Restorasyon çalışmaları sırasında temeli olmadığı fark edilen caminin, temel güçlendirme çalışmaları sırasında duvarı çökmüştü. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temel güçlendirme çalışmaları, çöken duvar ve diğer restorasyon faaliyetleri ile birlikte eksikleri tamamlanan cami, 2019 yılı Mart ayında yeniden ibadete açılmıştı.

’Osmanlı’nın sembol camisine vatandaşlardan yoğun ilgi’

Eski harabe halinden kurtulan Karacahisar Camii’nin tamamlanmasıyla artık hem mahalle sakinleri hem de camiyi merak ederek şehir içi ve dışından gelen insanlar yoğun ilgi gösteriyor. Caminin nostaljik görüntüsünü içeriden ve dışarıdan fotoğraflayan vatandaşlar, Osmanlı Devletine ait bilinen en eski ibadethanelerden birine şahitlik ediyor.