Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Şehir Tiyatroları, daha evvel sahnelenen bir çocuk ve bir yetişkin oyununu, “https://kultursanat.istanbul” internet adresinden sanatseverlerle buluşturacak. Kurumdan yapılan açıklamada “Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında maalesef bizler de geçici olarak bir süredir etkinliklerimizi durdurmuş bulunmaktayız. Ancak, kültür sanat hizmetlerimizi sanatseverlere online ulaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. Eğitimlerine bir süre ara verilen çocuklarımız ve yetişkinler için 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde perdeleri kapatmıyoruz” ifadelerine yer verildi.