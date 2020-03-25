Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Evde Tek Başına” adlı antoloji, gündelik hayat pratiklerimizle tesir altında kaldığımız durumları hatırlatan yedi kısa filmden meydana geliyor. Programa, nisan sonuna kadar Pera Müzesinin web sitesinden ulaşılabiliyor. Yönetmen Jörn Threlfall’ın sessiz sakin bir banliyönün bir suç mahalline dönüşmesini işleyen “Üst”ü (Over), yönetmen Ezgi Kaplan’ın bir grup arkadaşın gittikleri yazlık evde karşılaştıkları hadiseleri anlatan “Balık Havuzu” ve çağdaş sanat dünyasını, galeride asistanlık yapan genç bir sanatçının gözünden eleştiren “Merkür”ü bu filmler arasında yer alıyor.