Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı sanat kurumlarının önemli eserlerini internet üzerinden seyirciye sunduğu “Sanat Heyecanı Evimizde” projesi de sanatseverlerden tam not aldı. Proje çerçevesinde Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün “Romeo ve Juliet”, “La Traviata”, “Carmen”, “Giselle” ve “L’elisir d’amore” temsilleri 19 Mart tarihinde Youtube hesabından yayınlanmaya başladı. Beş eser, üç haftalık müddet içerisinde sanatseverler tarafından toplam 63 bin 67 defa görüntülendi. En popüler eser ise koreograflar Volkan Ersoy ile Armağan Davran’ın imzasını taşıyan “Romeo & Juliet” oldu. Bakanlık geçtiğimiz günlerde “https://www.youtube.com/user/KulturTurizmBak” Youtube kanalına üç eseri daha ekledi. İstanbul DOB’un sahneye koyduğu Giuseppe Verdi’nin “Üç Silahşör”, Gaetano Donizetti’nin “Don Pasquale” temsilleri ile Giuseppe Verdi’nin bestesi “Giovanna D’arco” (Jan Dark) konseri de seyircilere sunuldu.

ON ÇOCUK TİYATROSU

Öte yandan Bakanlığın YouTube kanalında DOB eserlerinin yanı sıra diğer sanat kurumlarından da çok sayıda oyuna yer veriyor. Devlet Tiyatrolarının (DT) Çizmeli Kedi, Uğur Böceği Benekli, Eşek Kulaklı Kral Midas, on çocuk oyunu da online seyredilebiliyor.