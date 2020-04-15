Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Cinius Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan eserde oğlunu yurt dışına gönderdiği andan itibaren yaşadıklarını kaleme alan Şahin, “Allah kavuştursun” telefonlarının bitmediği ve kendisinin de tek istediğinin bu olduğunu söylüyor. Kitabı, yazar olarak değil 14 yaşındaki oğlunu tek başına Kanada’ya gönderen bir anne olarak kaleme aldığını ifade eden Ayşegül Banu Şahin, eserin lise ya da üniversite eğitimi için evlatlarını Kanada’ya göndermeyi düşünen ebeveynlere yol göstereceğine inandığını vurguluyor.