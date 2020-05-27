Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazgan, sanatçı Abdülbaki Kömür'ün moderatörlüğünde Instagram'dan gerçekleştirilen yayına evinden iştirak etti. Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının seneidevriyesi sebebiyle yâd eden Yazgan “Üstat Necip Fazıl Kısakürek, Türk şiirinin Mimar Sinan'ıdır. Mimar Sinan nasıl taşları yerli yerine koyduysa o da kelimeleri yerli yerine koymuştur. Bizim de gıyabi hocamızdır. Ben şiirdeki fikri yapımda hep milletten ümmete, ümmetten insanlığa giden bir yolu seçtim" ifadelerini kullandı. Yaklaşık bir saat süren etkinlikte, Abdülbaki Kömür de şairin "Bu Feryat", "Bu Vatan Bizim" ve "Şimdi Sevda Yürüsün" şiirlerini seslendirdi. AA