Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Siyahi bir adam figürünün olduğu çalışmada bir mumun ABD bayrağını yaktığı görüldü. Eserini sosyal medyada paylaşan sanatçı Banksy, “Beyaz sistem alt kattakilerin evini su basmasına sebep olan kırık bir boru gibi” mesajını yazdı.