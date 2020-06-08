Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türk edebiyatının iki unutulmaz ismi dün vefat yıl dönümlerinde yâd edildi. Türk şiirinin “Zarif Abi”si olarak bilinen Cahit Zarifoğlu ve “Mihriban” gibi türkülerin şairi Abdürrahim Karakoç, kabirleri başında ve online ortamlarda yapılan çeşitli programlarla anıldı. Önceki gün tertiplenen “Cahit Zarifoğlu Öğrenci Sempozyumu”nda konuşan şairin kızı Betül Zarifoğlu, babasının “Ağaçlar” adlı eserinin en sevdiği şiir olduğunu belirterek, şiirin son mısrasını paylaştı. Sempozyuma misafir olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Zarifoğlu’nun ardında güzellikler bıraktığını söyledi.

EDEBİYAT OKULUMUZ

Açıklama yapan İbrahim Sadri ise yakın dostu Zarifoğlu’nun en kıymetli edebiyat üstatlarından biri olduğunu kaydederek, “Yazdıklarını okuduğunuz zaman sizi yazmaya kışkırtan bir isimdir. O bizim hem edebiyat hem insanlık okulumuzdu” ifadelerini kullandı. Abdurrahim Karakoç da Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından anıldı. TYB İstanbul Şubesinin tertiplediği online programda şair Hayrullah Eraslan ve Selçuk Küpçük, Karakoç’u anlattı.