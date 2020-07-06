Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sinema sektörünün önde gelen isimlerinin katılımıyla online eğitimler, TRT 2’den özel yayınlar ve Feriye’de gerçekleştirilecek “12 Punto TRT Senaryo Günleri”nin bu yılki faaliyetlerinde dünya sinemasının usta isimleri yer alacak. Almanya’dan Franz Rodenkirchen, önemli film festivallerine danışmanlık yapan Isabelle Fauvel ve Torino Film Lab’ın eğitim direktörü Eva Svenstedt Ward, 12 finalist proje ekibi ile online toplantılar gerçekleştirecek. Yapımcılığını üstlendiği filmlerin dünyanın en önemli festivallerinde ödüller almasını sağlayan Stefano Tealdi ise proje ekipleri ile filmlerin pazarlama ve sunum süreçleri ile ilgili çalışacak. “12 Punto” çerçevesinde gerçekleşecek masterclass, söyleşi ve paneller herkese açık olacak. “12 Punto TRT Senaryo Günleri” kapanış ve ödül töreni ise 18 Temmuz akşamı Feriye’de tertiplenecek.