Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin- Ortaköy'deki Feriye'de gerçekleştirilen kapanış ve ödül törenine, sinema ve televizyon dünyasından birçok kişi katıldı. Törende konuşma yapan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren "12 Punto”nun Türk sinemasına yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Tanınmış yönetmen Zeki Demirkubuz ise "Bu yıl ikincisi ama uzun vadede Türkiye'de pek çok işe ilham kaynağı olacak ve pek çok insanı etkileyecek bir proje olduğunu şimdiden söylemek istiyorum" dedi.

Gecede Uluslararası Ortak Yapım Ödülleri, Nepalli Min Badur'un yönettiği "Soğuk Bir Sene", İspanyol Çema Garsiya İbarra'nın yönetmenliğini üstlendiği "Kutsal Ruh" ve Maryna Gorbach Er'in yönettiği "Klondike" filmlerine verildi. Ortak Yapım Ödülleri ise "Hayat" ile Zeki Demirkubuz, "Neandria" ile Reha Erdem, "İdea" ile Tayfun Pirselimoğlu ve "Kamış" ile Cemil Ağacıkoğlu'na verildi. Ön Alım Ödüllerini de Atalay Taşdiken, Selman Nacar, Bünyamin Musullu ve Tarık Aktaş’ın filmleri aldı.