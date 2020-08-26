MURAT ÖZTEKİN
Festivalin yenilikçi yönetmen ve sanatçıların son işlerini buluşturacak bölümünde gösterilecek olan video, Danièle Huillet ve Jean-Marie Straub çiftinin 1984 yapımı meşhur filmleri “Klassenhältnisse” eserine müdahalede bulunuyor.
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MURAT ÖZTEKİN
Festivalin yenilikçi yönetmen ve sanatçıların son işlerini buluşturacak bölümünde gösterilecek olan video, Danièle Huillet ve Jean-Marie Straub çiftinin 1984 yapımı meşhur filmleri “Klassenhältnisse” eserine müdahalede bulunuyor.
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