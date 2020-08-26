Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Festivalin yenilikçi yönetmen ve sanatçıların son işlerini buluşturacak bölümünde gösterilecek olan video, Danièle Huillet ve Jean-Marie Straub çiftinin 1984 yapımı meşhur filmleri “Klassenhältnisse” eserine müdahalede bulunuyor.