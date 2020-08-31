Murat Öztekin - “Love Is Folly” adıyla bilinen ve 28.si yapılan Varna Uluslararası Film Festivali’nde çeşitli ülkelerden 12 filmin yer aldığı ana yarışma bölümünde “Eleştirmenler Ödülü”, Çelik’e verildi. Salgın sebebiyle festivale gidemeyen Yönetmen Çelik, ödül törenine bir video mesaj gönderdi. Ödül töreni sırasında yayınlanan video mesajda, “Bu filmde unuttuğumuz bir aşk masalını anlatmaya çalıştım. Önce kalbimizi temizleyelim aşka yer açalım. Sonra aklımızı temizleyelim doğada çiçeklere ve diğer canlılara yer açalım. Yoksa insanlığı ve dünyayı kaybediyoruz” dedi.
Reis Çelik’in filmine Varna’dan ödül
31.08.2020 - 03:05 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 04:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yönetmen Reis Çelik’in son filmi “Ölü Ekmeği” Bulgaristan’ın Varna şehrinden ödülle döndü.
Etiketler : Reis Çelik,
728379 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/728379.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER