Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - “Love Is Folly” adıyla bilinen ve 28.si yapılan Varna Uluslararası Film Festivali’nde çeşitli ülkelerden 12 filmin yer aldığı ana yarışma bölümünde “Eleştirmenler Ödülü”, Çelik’e verildi. Salgın sebebiyle festivale gidemeyen Yönetmen Çelik, ödül törenine bir video mesaj gönderdi. Ödül töreni sırasında yayınlanan video mesajda, “Bu filmde unuttuğumuz bir aşk masalını anlatmaya çalıştım. Önce kalbimizi temizleyelim aşka yer açalım. Sonra aklımızı temizleyelim doğada çiçeklere ve diğer canlılara yer açalım. Yoksa insanlığı ve dünyayı kaybediyoruz” dedi.