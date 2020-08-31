Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Rauf’un birçoğu ilk defa yeni harflere aktarılan hikâyelerinin ilk iki cildi Can Yayınları tarafından basıldı. Kitaplardan ilki olan “Âşıkane” Mehmet Rauf’un ilk olarak 1909’da yayımlanan “Summer Palace’ta Bir Dans Yarışması”, “Serap” ve “Garam-ı Şebab” adlı üç hikâyen meydana geliyor. Yazarın diğer metinlerinde de sıkça görülen aşk ve evlilik gibi konuların işlendiği bu öykülerde, yazarın tahlil konusundaki ustalığı görülüyor. “İhtizar” adlı diğer eserde ise 19. yüzyılın sonunda yazılan hikâyelerle erkeklerin kadınlar hakkındaki düşüncelerini ortaya konuyor.