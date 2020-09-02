Murat Öztekin - Kuzey Amerika prömiyerini gerçekleştiren eser, bu yıl 14.sü gerçekleşen Method Uluslararası Film Festivalinde “Yabancı Dilde En İyi Film” mükâfatını aldı. Amerikalı film eleştirmenleri ve festival jürisinden pozitif eleştiriler alan film; Meksikalı yönetmen İnnaritu’nun Babel’ine benzetildi. Covid-19 sebebiyle Los Angeles’a gidemeyen film ekibinin ödülü, temsilen Los Angeles’ta yaşayan yazar Melodi Baç’a verildi.
Özdemir’in filmine ABD’den ödül geldi
02.09.2020 - 03:02 | Son Güncelleme: 02.09.2020 - 03:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yönetmen Olgun Özdemir’in son filmi “Kızım Gibi Kokuyorsun” ABD’den büyük ödül kazandı.
Etiketler : ödül,Olgun Özdemir,Kızım Gibi Kokuyorsun,
728865 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/728865.aspx
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