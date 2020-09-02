Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Kuzey Amerika prömiyerini gerçekleştiren eser, bu yıl 14.sü gerçekleşen Method Uluslararası Film Festivalinde “Yabancı Dilde En İyi Film” mükâfatını aldı. Amerikalı film eleştirmenleri ve festival jürisinden pozitif eleştiriler alan film; Meksikalı yönetmen İnnaritu’nun Babel’ine benzetildi. Covid-19 sebebiyle Los Angeles’a gidemeyen film ekibinin ödülü, temsilen Los Angeles’ta yaşayan yazar Melodi Baç’a verildi.