Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda'daki müze, Kuzey Brabant eyaletinde doğan ve yaşamının bir bölümünü burada geçiren van Gogh'un tablosunun, uzun süredir peşindeydi.

Eserin, Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nde asılı olan ünlü Patates Yiyenler tablosu için bir ön çalışma niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Müzeye göre, köylü bir kadının portresi olan Kadın Başı, van Gogh'un Kasım 1884 ile Mayıs 1885 tarihleri arasında Brabant eyaletindeki Nuenen köyünde yaptığı çalışmalardan biri olma özelliği taşıyor.

Londra'daki müzayede evi tarafından 2,5 milyon euro fiyat biçilen tablo, 1,6 milyon euro bedelle, yapıldığı eyalete geri döndü.

Kadın Başı tablosu, bugünden itibaren, 6 Eylül'e kadar müzede sergilenecek ve ardından bakıma alınacak.