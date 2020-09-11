Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

7 Eylül’de Galeri Selvin’de açılacak “Kara İçinde Ak Bir Umut” sergisinde çoğu ilk defa gün yüzüne çıkacak 80 eser yer alacak. Sergide ömrü boyunca öfke, sevgi, hüzün her bir duygunun resmini yapan, mutluluğu da resmetmeyi deneyen Dino’nun hayat hikâyesinden pasajlar gösteren desenler sergilenecek. Galeri Selvin Kurucusu ve sergi küratörü Selvin Gafuroğlu “Dino, insanlığı yakından ilgilendiren felaketler ve acılar karşısında duyduğu tepkileri eserlerine aktarmış. İçinde yaşadığımız sıkıntılı pandemi günlerinde hepimize bir umut olacağını düşündük” diyor.