Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, “Doğumunun 100. yılında Ahmet Yakupoğlu” adlı online sergiyle koleksiyonundaki Yakupoğlu eserlerinden meydana gelen antolojiyi internet sitesinden sanatseverlerle buluşturuyor. Yakupoğlu’nun başta Kütahya ve İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin farklı yerlerinden manzara resimlerinin yer aldığı dijital sergide, sanatçının desen, minyatür ve portre gibi çalışmaları da görülebiliyor. Yakupoğlu’nun hayatından kareleri gösteren fotoğraflar, sanatçıya ait ses kayıtları ve Mehmet Erdoğmuş’un arşivinden alınan ney taksimleri de sanatçının kişiliğine ayna tutuyor.