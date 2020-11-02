Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye ve Balkan coğrafyasından yazar ve şairlerin katıldığı faaliyette, Baco Nikolovski, Lira Bojku, Sadi Karademir, Sevdija Abdulova, Leyla Şerif Emin, Suada H. Aydarpasiç, Mümin Ali ve Mehmet Arif mısralar okudu. Gecede Türk edebiyatının büyük şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı da vefatının 62. yılında yâd edildi. Faaliyette konuşan Hüsrev Emin, Yahya Kemal’in Üsküp doğumlu olduğunu vurgulayarak, “Gönül coğrafyamızın başkentliğini yapmış İstanbul’a Balkanlar’dan gelerek şiirler okuyarak kaynaşmayı hedefliyoruz” dedi.