Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Tarlabaşı Taksim 360 Projesi’nde pandemi tedbirleri altında yapılan organizasyonda 24 galeri, beş inisiyatif ve 273 sanatçı 852 eserle yer aldı. Fiziki ve online düzenlenen faaliyette sergilenen eserlerin %36’sı alıcı buldu.