MURAT ÖZTEKİN
Tarlabaşı Taksim 360 Projesi’nde pandemi tedbirleri altında yapılan organizasyonda 24 galeri, beş inisiyatif ve 273 sanatçı 852 eserle yer aldı. Fiziki ve online düzenlenen faaliyette sergilenen eserlerin %36’sı alıcı buldu.
BAŞA DÖN
MURAT ÖZTEKİN
Tarlabaşı Taksim 360 Projesi’nde pandemi tedbirleri altında yapılan organizasyonda 24 galeri, beş inisiyatif ve 273 sanatçı 852 eserle yer aldı. Fiziki ve online düzenlenen faaliyette sergilenen eserlerin %36’sı alıcı buldu.
Etiketler : Herkes İçin Ulaşılabilir Sanat,