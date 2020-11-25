MURAT ÖZTEKİN

Tarlabaşı Taksim 360 Projesi’nde pandemi tedbirleri altında yapılan organizasyonda 24 galeri, beş inisiyatif ve 273 sanatçı 852 eserle yer aldı. Fiziki ve online düzenlenen faaliyette sergilenen eserlerin %36’sı alıcı buldu.