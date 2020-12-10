Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sultanbeyli Belediyesi'nin tertiplediği "Sanat ve Hayat" başlıklı programa misafir olan Genç, sanat üzerine görüşlerini paylaştı. "Sanat hayattan, hayat da sanattan uzak olamaz" diyen şair Genç "Hayattan kopuk olan bir sanatın insanlığa hitap etmesi imkansızdır. Bu sebeple bir sanatkârın, kendisini hayatın dışına çekip, sanki hayattan farklıymış, insanlıktan yüce bir yerdeymiş gibi yaşaması mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Türkiye'de yaşanan kültürel emperyalizme de dikkat çeken Nurullah Genç, şunları söyledi: Birkaç yüzyıldır tefekkür üretemeyen, Batı'dan etkilenen, Batı medeniyetinin argümanlarını kullanan, onların kavramlarıyla düşünmeye çalışan insanlar ülkesi haline geldi bu ülke ve Doğu coğrafyası. Bizi öyle şeylere alıştırdılar ki, alıştığımız yanlış şeylerden bugün kopamıyoruz. Düşüncelerin bağımlısı hâline geldik.