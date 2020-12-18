Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Modern Sinema’nın “Biz de Varız!” programı Türkiye sinemasından yepyeni ama popüler olmayan filmlerini bir araya getiriyor. Dün “Hayaletler” filmiyle başlayan programının dokuzuncusu, 30 Aralık’a kadar devam edecek. Aralarında dokümanter türde eserlerin de olduğu programda; “Kumbara”, “Bina”, “Maddenin Hâlleri” ve “Mimaroğlu” gibi 11 eser gösterilecek. Gösterimlerin yanında filmlerin yönetmen ve oyuncularıyla söyleşiler de yapılacak. Eserler, kontenjan çerçevesinde www.istanbulmodern.org adresinden kayıt yapılarak ücretsiz olarak seyredilebilecek.