Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçtiğimiz mart ayında uygulamaya konulan sanal müzelerin sayısı 33’e ulaştı. Bakanlık, uygulamaya 13 müze ve ören yerini daha ekledi. Denizli Laodikeia Ören Yeri ile İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi de siteye eklenen yerler arasında. İHA