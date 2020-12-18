Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçtiğimiz mart ayında uygulamaya konulan sanal müzelerin sayısı 33’e ulaştı. Bakanlık, uygulamaya 13 müze ve ören yerini daha ekledi. Denizli Laodikeia Ören Yeri ile İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi de siteye eklenen yerler arasında. İHA
Yeni sanal müzeler geldi!
18.12.2020 - 02:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 02:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Müze ve ören yerlerinin üç boyutlu gerçek modellerinin internet üzerinden gezilebilmesi amacıyla ücretsiz olarak hizmete sunulan www.sanalmuze.gov.tr internet sayfası güncellendi.
Etiketler : sanal müze,online müze,
753869 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/753869.aspx
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