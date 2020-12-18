Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli Düşünce Derneği’nin tertiplediği 4. Türk Filmler Haftası-Bişkek faaliyeti bugün online olarak başlıyor. Faaliyet çerçevesinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü Öner KILIÇ ve Ulusal Kırgız Devlet Film Sinema Stüdyosu Müdürü Akcoltoy Bekbolat'ın yanı sıra, yönetmen ve sinema oyuncularının katılımıyla açılış programı yapılacak. 4. Türk Filmleri Haftası-Bişkek etkinliğinin film gösterimleri ücretsiz olarak www.turkfilmlerihaftasi.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Türk filmleri günlerini Kırgızistan, Türkiye, Türk Dünyası ve Balkanlarda online olarak seyredilebilecek.

5 FİLM GÖSTERİLECEK

22 Aralık’a kadar devam edecek faaliyette usta yönetmen Nazif Tunç’un “Karınca”, Murat Pay’ın “Dilsiz”, Olgun Özdemir’in “Kızım Gibi Kokuyorsun, Mustafa Kotan’ın “Annem” ve İsmail Fidan’ın “Rafadan Tayfa” filmleri, sinemaseverlerle buluşacak.