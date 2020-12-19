Daha önce sakalı ve asası yontularak sökülen Herkül’ün bu defa yüz kısmının yarısı yok edildi. Üzerine delik açılan kabartmanın olduğu eski taş ocağı da dökülen zeytin çorağı ile bataklığa dönüştü. Olay yerinde inceleme yapan Jandarma ekipleri, definecilerin peşine düştü.
Herkül'ü delik deşik ettiler!
19.12.2020 - 06:37 | Son Güncelleme: 19.12.2020 - 06:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Deliktaş mevkiinde bulunan Roma dönemine ait yaklaşık iki bin yıllık Herkül kaya kabartması, yine definecilerin hedefi oldu.
Etiketler : herkül,herkül iznik,
754096 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/754096.aspx
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