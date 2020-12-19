Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce sakalı ve asası yontularak sökülen Herkül’ün bu defa yüz kısmının yarısı yok edildi. Üzerine delik açılan kabartmanın olduğu eski taş ocağı da dökülen zeytin çorağı ile bataklığa dönüştü. Olay yerinde inceleme yapan Jandarma ekipleri, definecilerin peşine düştü.