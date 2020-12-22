Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Önde gelen 32 müze ve ören yerimiz, sanal ortamda da gezilebilmektedir, sanalmuze.gov.tr web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.
Bakan Ersoy: Sanal müze hizmetimizde yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaştık
22.12.2020 - 11:50 | Son Güncelleme: 22.12.2020 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Ersoy, "Önde gelen 32 müze ve ören yerimiz, sanal ortamda da gezilebilmektedir, sanalmuze.gov.tr web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : sanal müze hizmeti,Mehmet Nuri Ersoy,
754760 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/754760.aspx
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